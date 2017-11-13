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Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный ранее в отношении жителя Алтайского края, который признан виновным в жестоком убийстве и краже.

Как сообщили в региональной прокуратуре, летом прошлого года в селе Троицкое обвиняемый пришел в лесопильный цех к своему знакомому сторожу, где увидел в подсобном помещении бензопилу, которую решил похитить.

Ночью злоумышленник вернулся и украл инструмент. Боясь, что проснувшийся сторож расскажет, кто совершил кражу, мужчина дождался, когда охранник вновь уснет, и поджег бытовку. После этого преступник дождался, пока здание сгорит.

"Сторож погиб от отравления угарным газом, а преступник скрылся, прихватив с собой похищенную бензопилу. Сумма ущерба лесопильному цеху составила более 500 тысяч рублей", — констатируют в надзорном ведомстве.

Алтайский краевой суд признал мужчину виновным в краже, убийстве с целью скрыть другое преступление и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Верховный суд России после рассмотрения доводов апелляционной жалобы о суровости назначенного наказания признал их несостоятельными и оставил приговор без изменения.