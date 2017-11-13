На территории горнолыжного комплекса особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае к середине декабря планируют открыть новый туристический объект. Он включает кафе с горячим питанием и пункт проката горнолыжного инвентаря, сказано на сайте правительства региона.

Общая площадь нового комплекса — 150 кв. м, располагается он у подножия горнолыжного склона, рядом с бугельным подъемником и автостоянкой. Под каждый из объектов инфраструктуры в здании отвели отдельный вход, все помещения будут отапливаемыми. Стоимость объекта не уточняется.

Напомним, на территории горнолыжного комплекса "Бирюзовая Катунь" функционируют три горнолыжные трассы различного уровня сложности и бугельный подъемник. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250-300 м, ширина трасс — до 100 м.

Для новичков и детей существует учебный склон с детским подъемником, работают инструкторы. Отдельные склоны выделены для фрирайда и катания на сноутьюбе. На горнолыжном комплексе "Бирюзовая Катунь" есть каток, работает прокат горнолыжного инвентаря.

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С момента передачи полномочий по управлению особой экономической зоной на региональный уровень (октябрь 2016 года) от инвесторов поступило семь заявок на заключение соглашений об осуществлении туристско-рекреационной деятельности. Общая сумма заключенных контрактов за этот период составила 2,3 млрд рублей.

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства России в феврале 2007 года. Для размещения выбрали территорию площадью 33,6 кв. км, расположенную на левом берегу реки Катунь в районе горы Красный камень в Алтайском районе. Проект рассчитан на реализацию до 2055 года. С 2007 года "Бирюзовую Катунь" посетили 3 млн человек. Ежегодный туристический поток — 350 тысяч человек. Резиденты турзоны ввели в эксплуатацию 24 туристических объекта.