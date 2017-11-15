фото: vk.com/40minut
В России всё большую популярность набирает доставка еды на дом. Чаще всего предлагают азиатскую кухню и фастфуд в виде пицц и гамбургеров.
Казалось бы, конкуренция есть, почему бы не делать все идеально, чтобы клиенту понравилось? Однако некоторые люди, открывая службу доставки еды на дом, предпочитают экономить и халявить, мол, и так пойдет.
Что из этого вышло, смотрите в нашей фотоподборке.
Комментарии
надеюсь, что данные виды "еды" не у нас доставляют...что хочу сказать-не для рекламы, пользуюсь изредка услугами грильницы, поверьте, ни разу не было нареканий, что пицца, что роллы...всегда свежее, так что спасибо им, что выручают, когда некогда заниматься ужином ))