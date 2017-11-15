фото: vk.com/40minut

В России всё большую популярность набирает доставка еды на дом. Чаще всего предлагают азиатскую кухню и фастфуд в виде пицц и гамбургеров.

Казалось бы, конкуренция есть, почему бы не делать все идеально, чтобы клиенту понравилось? Однако некоторые люди, открывая службу доставки еды на дом, предпочитают экономить и халявить, мол, и так пойдет.

Что из этого вышло, смотрите в нашей фотоподборке.