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Похороны Михаила Задорнова пройдут 15 ноября в Юрмале — сатирик будет погребен рядом со своим отцом на кладбище Яундубулты, передает ТАСС.

Отпевание артиста начнется в 11:00 в соборе Александра Невского в Риге.

Напомним, что 12 ноября состоялась церемония прощания с Михаилом Задорновым в одной из клиник Москвы, куда пришло более сотни почитателей его творчества.

О смерти 69-летнего артиста стало известно в минувшую пятницу. Он скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.