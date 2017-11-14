Фото: avito.ru

Необычный коттедж площадью 160 квадратных метров, выполненный в стиле русского терема, продают на берегу Оби в Барнауле за 35 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте Avito.ru, дом расположен на Правобережном тракте и стоит на участке, предназначенном для строительства лодочной станции.

Весьма оригинальным является убранство жилья. Площадь участка составляет девять соток.

"Дом из кедра. Отопление – газ, есть русская печь, баня. Дом готов для проживания, есть мебель", — отмечает автор объявления, уточняя, что рассматривает варианты обмена жилья на помещение свободного назначения в центре города.