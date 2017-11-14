Голосуйте за портал Amic.ru в конкурсе Минфина РФ BudgetApps – 2017

Портал Amic.ru участвует в третьем ежегодном конкурсе "Открытые государственные финансовые данные BudgetApps". Проводит его Министерство финансов России.

От Алтайского края участие принимают четыре проекта. Один из них – инфографика портала Amic.ru "Бюджет-2017". На ней мы показали, сколько и как Алтайский край заработает в 2017 году, на какие цели потратит.

Всего участие в конкурсе принимают 176 проектов из 37 регионов России. Победителей определит профессиональное жюри. Но есть зрительское голосование. Авторы работ в трех номинациях (журналист, дизайнер, разработчик), набравшие большее количество зрительских голосов, также получат награду от Минфина.

Чтобы проголосовать за проект Amic.ru, нужно сделать следующее:

Пройти по этой ссылке http://budgetapps.ru/contest#projects. Авторизоваться или зарегистрироваться. Для этого необходимо нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу сайта.

Найти проект (листать работы стрелочкой слева) корреспондента портала Amic.ru Александры Казанцевой "Бюджет Алтайского края на 2017 год. Инфографика" и нажать "проголосовать".

Голосование заканчивается в 23:59:59 15 ноября 2017 года.