Фото Евгения Кучинева/ spichka.org

Планы относительно восстановления Барнаульского сереброплавильного завода обсудили в рамках заседания Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город". Власти краевой столицы в очередной раз подчеркнули, что никакого торгового центра здесь не появится.

"Никакого торгового центра на территории сереброплавильного завода не будет. Строительство каждого нового здания на территории туркластера будет обсуждаться отдельно", — цитирует пресс-центр городской администрации слова сити-менеджера Сергея Дугина.

Архитектор Александр Деринг, говоря о том, что планируется создать на месте "Спички", которую называют сердцем барнаульского туристического кластера, отметил, что речь идет о едином ансамбле, сохранении и возвращении к жизни исторических зданий.

В частности, концепция предусматривает реставрацию уникальных исторических построек с наделением их туристическими функциями.

Предполагается создание информационного центра, музейной зоны. В будущем на территории сереброплавильного завода планируется проводить концерты, ярмарки и выставки.

Вероятно, что здесь же разместится экспозиция алтайских минералов, будут организованы условия для занятия ремеслами — ковкой, гончарным делом, ткачеством.

Ранее городские власти рекомендовали новому собственнику "Спички" в лице ООО "Матч" информировать барнаульцев о том, какие объекты туристической инфраструктуры предполагается здесь создать.

В целом, вопрос будущего развития данной территории в последние месяцы приковывает к себе все больше внимания. После появления информации, что в непосредственной близости от сереброплавильного завода может появиться крупный ТЦ, часть горожан начала активно протестовать против перспектив подобного строительства.