Глава администрации города Сергей Дугин на заседании общественного совета по реализации туркластера "Барнаул — горнозаводской город" предложил проводить новогодние праздники в районе Старого базара, пишет "ПолитСиб.Ру".
Речь идет о месте около пешеходной Мало-Тобольской и здания МТС. "Там есть прекрасная площадка. В перспективе вполне вероятно устроить там новогоднюю елку, разместить снежные городки. Это один из вариантов, который еще нужно обсуждать", — отметил Дугин.
Вопрос о переносе главной елки Барнаула поднимается регулярно. Ранее предлагалось перенести елку с площади Сахарова на площадь Свободы, чтобы избежать пробок.
Также предлагали перенести новогодний атрибут в парк "Изумрудный". Однако альтернативы площади Сахарова пока не нашлось.
Комментарии
Я знаю куда поставить ёлку главе города. Меня спросите. Это идеальное место. Оно устроит почти всех горожан, и доставит легкий дискомфорт главе города.
похоже так и сделают. для оправдания туркластера. плохая новость. хотя могли и на правом берегу Оби поставить))
Давно пора. Хоть город разгрузится и улицу не надо перекрывать на месяц.
Оно устроит почти всех горожан, и доставит легкий дискомфорт главе города.
Брюки надо будет новые покупать, с необычным разрезом противоположным. Мало кто на это пойдет...
Да сразу в Затон ее везите! Что тут мелочиться?!
Никому особо она на Сахарова не мешает. Этот участок на Соцпроспекте легко объехать в период закрытия.