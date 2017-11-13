Глава администрации города Сергей Дугин на заседании общественного совета по реализации туркластера "Барнаул — горнозаводской город" предложил проводить новогодние праздники в районе Старого базара, пишет "ПолитСиб.Ру".

Речь идет о месте около пешеходной Мало-Тобольской и здания МТС. "Там есть прекрасная площадка. В перспективе вполне вероятно устроить там новогоднюю елку, разместить снежные городки. Это один из вариантов, который еще нужно обсуждать", — отметил Дугин.

Вопрос о переносе главной елки Барнаула поднимается регулярно. Ранее предлагалось перенести елку с площади Сахарова на площадь Свободы, чтобы избежать пробок.

Также предлагали перенести новогодний атрибут в парк "Изумрудный". Однако альтернативы площади Сахарова пока не нашлось.

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