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"Роскосмос" намерен нарастить группировку космических аппаратов российской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) до 20 аппаратов, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова замдиректора департамента космических навигационных систем госкорпорации Валерия Заичко.
"С 2021 года мы планируем довести российскую орбитальную группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли до 20 аппаратов", — отметил представитель "Роскосмоса".
В данный момент группировка состоит из восьми аппаратов. При этом ожидается, что в конце текущего месяца и в декабре будут запущены метеорологический аппарат "Метеор" и два спутника серии "Канопус".
На следующий год запланированы еще четыре запуска, а в 2019 году на орбиту предполагается вывести еще три спутника дистанционного зондирования Земли.
Комментарии
На этот год "Роскосмос" тоже много чего намеревался...
"МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести 29 космических пусков в 2017 году, сообщается на странице телестудии Роскосмос в социальной сети "ВКонтакте".
"В 2017 году планируется 29 космических пусков и возможны внеплановые", - говорится в сообщении."
Ноябрь на дворе, РФ провела 15 запусков. Где еще 14, Роскосмос, ау?
В русском языке, кроме глаголов будущего времени, существуют и другие, например, настоящего и, что тоже хорошо (бы!), прошлого - глаголы совершенного вида.
Мечтатели-обещатели-чревовещатели... Будет, создаст, построят...
Опять влажные мечты и хотелки ! Как же вы задолбали своим бредом !
А когда вы дадите хлеба досыта наесться ? А когда в нашем райцентре увидят рентгеновский аппарат и канализацию , как в больших городах ?
Может ещё и пенсии, и зарплаты, и водопровод в квартиру, и санузел, и дороги, и образование, и медицину, как в приличном государстве?
"Роскосмос" нарастит тихоокеанскую группировку спутников?