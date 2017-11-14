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"Роскосмос" намерен нарастить группировку космических аппаратов российской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) до 20 аппаратов, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова замдиректора департамента космических навигационных систем госкорпорации Валерия Заичко.

"С 2021 года мы планируем довести российскую орбитальную группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли до 20 аппаратов", — отметил представитель "Роскосмоса".

В данный момент группировка состоит из восьми аппаратов. При этом ожидается, что в конце текущего месяца и в декабре будут запущены метеорологический аппарат "Метеор" и два спутника серии "Канопус".

На следующий год запланированы еще четыре запуска, а в 2019 году на орбиту предполагается вывести еще три спутника дистанционного зондирования Земли.