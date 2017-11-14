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Продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в мире прекратится к 2050 году, полагают в компании Toyota.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Autocar, такое заявление сделал руководитель отдела передовых исследований и разработок концерна Сейго Кузумаки.

"Мы ожидаем, что к 2050 году выбросы углекислого газа автомобилями сократятся на 90% по сравнению с 2010 годом, и в первую очередь это будет достигнуто тем, что к этой дате прекратится продажа машин с двигателями внутреннего сгорания", — отметил специалист.

Согласно его прогнозам, производство машин с ДВС завершится еще раньше – к 2040 году.

"С того момента бензиновые и дизельные моторы останутся только в виде составляющей гибридных силовых агрегатов", — добавил Сейго Кузумаки.

Также делается предположение, что автопроизводители будут выпускать гибридные автомобили, однако главная роль к 2050 году перейдет уже к электромобилям.