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Ученые заявили об исчезновении пятен на видимой стороне Солнца

, ИА "Амител"
Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл

Фото: classpic.ru

Число пятен на Солнце, считающееся главной характеристикой уровня солнечной активности, стремится к нулю: в настоящее время на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

"Есть ли сейчас пятна на обратной стороне Солнца, сказать трудно, но, исходя из фотографий Солнца две недели назад, когда эта сторона была обращена к Земле, пятна отсутствуют и там. Тем самым наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо "недостатков", каким его и представляли люди до начала XVII века", — отмечают ученые.

Число пятен на Солнце является главным параметром, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл, история которого насчитывает уже почти 270 лет. Раз в 11 лет число пятен достигает максимума, а примерно посередине между этими пиками снижается до наименьшего значения, называемого солнечным минимумом. Природа этих изменений оставалась непонятной на протяжении почти 200 лет, и лишь в середине XX века было установлено, что с шагом в 11 лет меняется магнитное поле Солнца (поочередно усиливается и ослабевает).

Так как пятна образуются в областях сильного поля, то в моменты максимальной напряженности поля достигает максимума и число пятен. Магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца являются основным "топливом" для солнечной активности (солнечные вспышки и выбросы вещества имеют в своей основе электрическую и магнитную природу). По этой причине в годы максимума солнечного цикла растет и "взрывная" активность Солнца. В годы минимума она, напротив, затухает.

Исходя из картины, которую мы наблюдаем сейчас, Солнце неотвратимо движется к очередному минимуму, который будет достигнут в конце 2018-го — первой половине 2019 года. На этом пути на Солнце сначала должны полностью исчезнуть сложные группы пятен и связанные с ними солнечные вспышки, что, похоже, уже произошло. Затем в короне Солнца постепенно начинают всплывать новые потоки магнитного поля, появляются первые пятна, и маховик солнечного цикла начинает новый 11-летний оборот.

В настоящий момент Солнце начало входить в третий этап, характеризующийся постепенным исчезновением пятен. На этом этапе все еще на короткое время могут появляться отдельные пятна и даже происходить слабые вспышки, но, по-видимому, это лишь последние, угасающие всплески активности. Окончательное исчезновение пятен с Солнца может произойти уже в течение ближайших двух-трех месяцев.

Опасения о том, выйдет ли Солнце из очередного спада активности и не произойдет ли сбой, в ходе которого оно останется в нем, высказываются при приближении каждого солнечного минимума. Однако за последние 200 лет повторений ситуации с минимумом Маундера (период долговременного уменьшения числа солнечных пятен с середины XVII до начала XVIII века) не было. Таким образом, из того, что видно на Солнце сейчас, следует, что эволюция активности светила происходит пока в полном соответствии с его "поведением", наблюдавшимся в ходе предыдущих 11-летних циклов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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