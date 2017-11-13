Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование происшествий, связанных с возможными врачебными ошибками, сообщает RT.

По данным СКР, в мае в одном из роддомов Санкт-Петербурга из-за врачебной ошибки новорожденному был нанесён тяжкий вред, а женщина была госпитализирована и через несколько дней скончалась.

Кроме того, на контроль поставлено получение двухнедельной девочкой ожогов третьей степени в детской больнице в Нижегородской области.

В этой связи Бастрыкин дал поручение проверить названные факты, а также следственные действия, проведенные региональными органами СКР, и при наличии оснований объективно оценить действия медработников, а также установить, что явилось причиной травмирования и смерти людей.