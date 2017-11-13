Экстренные службы подтвердили гибель третьего рабочего в завалах обрушившегося в строящемся здании в Саранске лестничного марша, сообщает РИА Новости.

"Строитель, не подающий признаков жизни, находится под завалом, его извлекают", — сообщили в МЧС Мордовии.

Ранее сообщалось, что при обрушении лестницы в строящемся здании погибли двое рабочих.

В общей сложности число пострадавших оценивается в пять человек.

По факту гибели людей на стройке следователи проведут проверку условий труда и обеспечения безопасности во время работы.