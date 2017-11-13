Депутат Госдумы Виталий Милонов помог пенсионерке узнать судьбу пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны деда-фронтовика, которого 75 лет искали родственники, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу депутата.

"Я рад, что мы вместе сумели распутать эту трагическую, но геройскую историю одного из миллионов защитников нашей Родины в годы войны", — сообщил Милонов.

Отмечается, что на одном из депутатских приемов к нему обратилась женщина, которая рассказала, что она и ее родители, а также другие родственники уже 75 лет пытаются узнать судьбу своего родственника, пропавшего в одном из воздушных боев в декабре 1942 года. Многочисленные обращения в архивы Минобороны успеха не имели — на каждый запрос приходил ответ, что сведений о судьбе пропавшего без вести не имеется.

Депутат пообещал помочь и подключил к делу специалистов-историков, а также составил необходимые бумаги, которые были отправлены в военное и архивное ведомство.

В итоге удалось узнать, что в декабре 1942 года летчик, находясь на важном задании, попал под зенитный огонь врага, загорелся и рухнул на землю на территории, занятой противником.

Министерство обороны официально присвоило летчику статус павшего в боях за Родину и занесло необходимые сведения во все архивы.