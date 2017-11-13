Житель Ново-Переделкина в состоянии алкогольного опьянения выпал из окна девятого этажа и остался жив, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Примечательно, что после произошедшего мужчина вернулся домой и вызвал полицию, однако вскоре забыл об этом.

Как сообщается, инцидент произошел поздно вечером 12 ноября. 37-летний мужчина выпал из окна своей квартиры, о чем поспешил сообщить в службу "02". Когда полицейские приехали к нему, москвич не смог вспомнить причину, которая заставила его обратиться к борцам за общественную безопасность.

После на место происшествия приехали врачи скорой помощи. Они диагностировали у мужчины ушиб грудной клетки и другие травмы, после чего увезли в больницу.