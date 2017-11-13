Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить подлинность информации о предстоящем росте цен на шампанское, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Соответствующую информацию подтвердил представитель федерального агентства.

Утром в понедельник в СМИ появилась информация, что Национальная торговая ассоциация и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла высказали опасения по поводу подорожания шампанского и игристых вин к Новому году.

В частности, стоимость "Советского шампанского" может увеличиться на 10-15%.