Фракция ЛДПР предлагает увеличить бюджетное финансирование жилья для молодых семей, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

По словам Нилова, депутатами фракции были внесены поправки в федеральный бюджет по направлению "Социальная политика". В частности, одна из этих поправок касается вопросов дополнительного финансирования пенсионного обеспечения.

Также предлагается выделить 10 миллиардов рублей в 2018 году на субсидии по поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. Пять миллиардов рублей предлагают направить дополнительно в 2018 году на финансирование программы "Доступное и комфортное жилье для молодых семей".

Инициаторы настаивают, чтобы четыре миллиарда из бюджета были направлены на решение жилищных вопросов граждан, которые проживают в закрытых территориальных образованиях. Пять миллиардов рублей они предлагают дополнительно направить регионам для поддержки многодетных семей.