Число погибших от землетрясения на западе Ирана в провинции Керманшах выросло до 407 человек, сообщает РИА "Новости".

Больше всего пострадали районы Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин и населенные пункты вокруг них. По данным иранского телеканала IRINN, после основного толчка последовало 152 афтершока. В результате погибли 407 человек, более 6,7 тысячи получили ранения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главам Ирана и Ирака после землетрясения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила соболезнования председателям парламентов Ирана и Ирака в связи с землетрясением на границе этих стран, унесшим жизни сотен человек.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло неподалеку от границы Ирана и Ирака. Толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. По некоторым данным, без жилища остались 70 тысяч иранцев.

МЧС России предложило пострадавшим странам помощь в ликвидации последствий природной катастрофы.