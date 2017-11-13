Актер Алексей Панин в своем Instagram сообщил, что депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила на него в полицию из-за оскорбления чувств верующих. Поводом для иска, как отмечается, стала пародия на Николая II и Матильду Кшесинскую.

Как сообщает LIFE, Панин уже беседовал со своим участковым, который подтвердил, что по факту обращения Поклонской проводится проверка.

"Наталья Поклонская, дорогие друзья, подала на мня заявление по поводу того, что я оскорбляю чувства верующих. Дело в том, что в своём юмористическом шоу "Хайповости", которое я делаю с целой командой, я надел на себя костюм а-ля Николай Второй и позволил себе пошутить по поводу фильма "Матильда". И вот — я уже оскорбляю чувства верующих", — пояснил Панин.