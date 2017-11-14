На юге Москвы обнаружены тела женщины и ее трехлетнего ребенка. Малыш скончался от ножевых ранений, а его мать покончила с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается, в предсмертной записке женщина попросила родственников оплатить коммунальные услуги.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что трагедия произошла в квартире на улице Подольских Курсантов.

"Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося", — отметила Иванова.