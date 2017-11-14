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Пенсионеров хотят заставить работать, пока смерть не заберет

, ИА "Амител"
"Наконец-то мечта Пенсионного фонда осуществится в полном объеме"

Фото: img12.nnm.me

В правительстве РФ разрабатывают план включения в экономику людей старшего поколения. По прогнозам, в 2016-2020 годах трудоспособное население в стране сократится на 3,1 млн человек, поэтому власти сильно рассчитывают на пенсионеров и инвалидов.

Лоббировать идею компенсировать дефицит трудоспособного населения пенсионерами и инвалидами может Пенсионный фонд РФ. Минэкономразвития намеревается даже разработать программу по стимулированию занятости пожилых людей. По мнению опрошенных "URA.RU" экспертов, если инициатива будет реализована, то огромное количество россиян рискует умереть на работе в самом прямом смысле.

По словам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, власть и правда не может предложить иных альтернатив. Он прогнозирует, что следующим шагом станет давно обсуждаемое повышение пенсионного возраста, с чем, по его мнению, и связана нынешняя инициатива.

Гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский считает, что озвученное предложение "выглядит как чисто аппаратный проект для галочки": "У нас такая пенсия, что многие пенсионеры с радостью и так готовы работать, а некоторые компании с ужасом ждут очередной смены поколений — нет замены выходящим на пенсию. При этом реальная политика направлена, наоборот, на ограничение прав работающих пенсионеров. Например, их пенсия не индексируется. Там не бог весть какие деньги, но это откровенная демонстрация отношения государства к данной категории работников".

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что речь идет об идеальной для Пенсионного фонда модели: "Картинка вырисовывается чудесная: старики будут, как мухи, помирать прямо на работе. Наконец-то мечта Пенсионного фонда осуществится в полном объеме. На самом деле в этом и заключается весь ужас ситуации".

Журавлев также отметил, что компенсировать нехватку трудовых ресурсов следует при помощи безработных, а также людей, работающих в силу экономических причин неполную рабочую неделю.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.11.2017 06:40
- гость -

Повезло крабу- прям с галеры на лафете оттартают.

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14.11.2017 06:56
месный

упыри!!! людям за 40 уже работу не найти, не берут никуда, а вы про пенсионеров.

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14.11.2017 07:51
злой

При таком подходе, разогнать пенсионный фонд, отчисления отдать работникам. У государства экономия - не надо содержать часть бездельников. Отчисления на з/п отдавать работникам на повышения з/п.

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