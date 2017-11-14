Бывший ведущий "Пусть говорят" Андрей Малахов отказался забирать статуэтку ТЭФИ, которую программа получила в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", передает ТАСС.

Программа получила премию в октябре, когда Малахов уже работал в "Прямом эфире" на "России 1". Гендиректор Первого канала Константин Эрнст попросил передать награду ведущему "на память".

Малахов отметил, что не стал забирать статуэтку, а оставил ее в телеакадемики.

Он сравнил себя с официантом, который "лишь выносит блюдо": "Когда дают премию программе, ее должна получать команда: редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы. Это их праздник".