Глава "Роснефти" Игорь Сечин находится в резиденции российского президента Владимира Путина в Сочи, где проходят российско-турецкие переговоры на высшем уровне, сообщает РИА Новости.

Главу "Роснефти" ждут на итоговом заявлении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В зале, где президенты встретятся с журналистами, на одном из стульев лежит табличка с его фамилией.

В Сочи Сечин мог принимать участие в переговорах лидеров РФ и Турции в расширенном составе. Беседа в этом формате была закрыта для журналистов.

Сечина ранее в понедельник ожидали на заседании суда против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ранее сообщалось, что суд по электронной почте направил Сечину повторную повестку на допрос. Если глава "Роснефти" снова не явится в суд и судья посчитает причины его неявки неуважительными, то его могут доставить на заседание принудительно.