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Новости

Трое участников ДТП под Алейском уже шестые сутки живут в разбитом автобусе

, ИА "Амител"
Как сообщается, их не отпускают домой, поскольку еще не проведено расследование

Трое мужчин-водителей, которые являются невольными участниками жуткого ДТП под Алейском, в котором погибли четверо военнослужащих алейской войсковой части, уже шестые сутки вынуждены жить в разбитом автобусе. Об этом рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" со ссылкой на обращение побывавшей на месте происшествия жительницы Алтайского края.

"Здравствуйте. Решила написать сюда, чтобы попросить о помощи, но не для себя, а для троих мужчин-водителей, которые уже пятый день живут в пустом автобусе на трассе! 

После ужасной аварии, которая всем нам известна и многих очень сильно затронула, недалеко от Алейска на трассе стоит разбитый автобус. В этом автобусе пятые сутки на холоде находятся трое мужчин — водители. Один из них пострадал: в момент аварии ему повредило ногу. Сегодня с мужем поехали в Барнаул и ужаснулись, когда их увидели. 

Их не отпускают домой, а живут они в Казахстане, так как военная прокуратура ещё не провела расследование и все касаемо их конкретно экспертизы. 

Все запасы продовольствия и воды у них закончились. Мы чем смогли помогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезём им продукты и воду питьевую. Кто направляется в сторону Барнаула, прошу, не останьтесь равнодушными, помогите мужчинам!!! Они ни в чем не виноваты. Просто стали заложниками сложившейся ситуации.

И хотелось бы обратиться к сотрудникам, которые все это расследуют, чтобы побыстрее уже во всём разобрались! На улице уже очень холодно, особенно по ночам, а ни в чём не повинные люди просто сидят ждут и замерзают".

ДТП с участием двух автомобилей и пассажирского автобуса произошло 8 ноября в 06:45 в Топчихинском районе на 106-м километре трассы А-322. 

Как отмечали в ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительной версии, водитель автомобиля Toyota, двигаясь от Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением на виадуке, выехал на "встречку" и допустил наезд на ограждение. После этого произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton. Третьим участником ДТП оказался автомобиль Renault, который столкнулся с автобусом и легковушкой.

В результате погибли водитель и трое пассажиров автомобиля Toyota. Оказалось, что все они — военнослужащие алейской войсковой части №41659. Погибшие недавно вернулись из Сирии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.11.2017 06:32
- гость -

Так то в Нашей армии есть не плохие сух.пайки,и алейские служаки ими приторговывают! Могли бы и нарарбаевцам подкинуть?

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14.11.2017 07:14
Nic

Хотят виновными назначить, а они упираются?

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