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Пожар произошел в ночь на вторник, 14 ноября, в многоквартирном доме на территории Индустриального района Барнаула.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 00:30. В 00:47 пожар был ликвидирован.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 19 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 3 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.