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Сборная Италии по футболу не сумела пробиться на чемпионат мира 2018 года

, ИА "Амител"
Сенсационный успех по сумме двух матчей отпраздновали шведы, играющие без своей главной звезды — Златана Ибрагимовича

Фото: www.sport-express.ru

Сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира по футболу 2018 года. "Скуадра адзурра" уступила по сумме двух матчей шведам, пишет "Спорт-Экспресс".

Накануне, 13 ноября, домашний матч Италии со Швецией закончился нулевой ничьей. Несколькими днями ранее шведы одержали домашнюю победу со счетом 1:0, за счет чего и пробились на турнир.

К слову, чемпионат мира в России станет первым с 1958 года, который пропустят итальянцы. Более того, они единственные из чемпионов мира, кто не пробился на мундиаль. Сборные Бразилии, Уругвая, Аргентины, Германии, Англии, Франции и Испании это сделать сумели.

Всего на данный момент известны 29 участников ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Это Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия и Швеция. На оставшиеся три места претендуют Австралия/Гондурас, Новая Зеландия/Перу и Дания/Ирландия.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

14.11.2017 09:52
- гость -

Блин. И за кого теперь болеть после группового этапа ))))

0  0
14.11.2017 10:02
- гость -

в России без России !ха

0  0
14.11.2017 10:12
Иван Тычёблин

10:02
Хозяева чемпионата проходят в финал автоматически.....

0  0
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