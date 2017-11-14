Фото: Михаил Казанцев/Amic.ru

Трое мужчин вынуждены жить в разбитом автобусе прямо на трассе под Алейском после жуткой аварии, случившейся на прошлой неделе. В распоряжении портала Amic.ru оказались фотографии транспортного средства, где ютятся несчастные.

О беде, в которую попали водители этого самого автобуса, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Пост, посвященный трудной ситуации, в которую попали мужчины, был опубликован накануне вечером.

"После ужасной аварии, которая всем нам известна и многих очень сильно затронула, недалеко от Алейска на трассе стоит разбитый автобус. В этом автобусе пятые сутки на холоде находятся трое мужчин — водители. Один из них пострадал: в момент аварии ему повредило ногу. Сегодня с мужем поехали в Барнаул и ужаснулись, когда их увидели", — рассказывает жительница региона.

По ее словам, мужчины не могут вернуться домой, в Казахстан, поскольку еще не завершены следственные действия, которые проводятся после смертельной аварии. Напомним, утром 8 ноября на 106-м километре трассы А-322 произошло столкновение автомобилей Toyota, Renault и пассажирского автобуса.

В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне Toyota, — водитель и трое пассажиров. Все они, напомним, были военнослужащими.

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Пока идет разбирательство, водители автобуса вынуждены прозябать в разбитом транспортном средстве.

Что касается условий проживания водителей, то автор заметки добавляет: "Все запасы продовольствия и воды у них закончились. Мы помогли, чем смогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезем им продукты и воду питьевую. Кто направляется в сторону Барнаула, прошу, не останьтесь равнодушными, помогите мужчинам! Они ни в чем не виноваты. Просто стали заложниками сложившейся ситуации".