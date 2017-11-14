Фото: Михаил Казанцев/Amic.ru
Трое мужчин вынуждены жить в разбитом автобусе прямо на трассе под Алейском после жуткой аварии, случившейся на прошлой неделе. В распоряжении портала Amic.ru оказались фотографии транспортного средства, где ютятся несчастные.
О беде, в которую попали водители этого самого автобуса, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Пост, посвященный трудной ситуации, в которую попали мужчины, был опубликован накануне вечером.
"После ужасной аварии, которая всем нам известна и многих очень сильно затронула, недалеко от Алейска на трассе стоит разбитый автобус. В этом автобусе пятые сутки на холоде находятся трое мужчин — водители. Один из них пострадал: в момент аварии ему повредило ногу. Сегодня с мужем поехали в Барнаул и ужаснулись, когда их увидели", — рассказывает жительница региона.
По ее словам, мужчины не могут вернуться домой, в Казахстан, поскольку еще не завершены следственные действия, которые проводятся после смертельной аварии. Напомним, утром 8 ноября на 106-м километре трассы А-322 произошло столкновение автомобилей Toyota, Renault и пассажирского автобуса.
В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне Toyota, — водитель и трое пассажиров. Все они, напомним, были военнослужащими.
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Пока идет разбирательство, водители автобуса вынуждены прозябать в разбитом транспортном средстве.
Что касается условий проживания водителей, то автор заметки добавляет: "Все запасы продовольствия и воды у них закончились. Мы помогли, чем смогли, купили им покушать и горячим кофе угостили. Завтра утром опять поедем в Барнаул по делам, завезем им продукты и воду питьевую. Кто направляется в сторону Барнаула, прошу, не останьтесь равнодушными, помогите мужчинам! Они ни в чем не виноваты. Просто стали заложниками сложившейся ситуации".
Комментарии
что за ерунда !человек с травмой ноги там сидит а если что пойдет не так еще ногу отрежут!!!!!какое основание то для задержания тем более в таких условия что за дикость то....что еще расследовать нужно все и так ястно
из за пьяни мож до весны сидеть там им!!
Бред какой-то! Отпустите людей домой!
Дурдом какой... Если задерживаете людей из-за расследования, то обеспечьте их гостиницей, едой и всем необходимым.
То есть это граждане Казахстана, люди оказались заложниками безалаберности и глупости чиновников Казахстана и России, был бы визовый режим, соответственно оформлена страховка на машину,справка из банка о состоянии счета,страховка жизни и здоровья на срок пребывания. Проблем бы таких не было
И что им теперь замерзать на трассе?
Я думаю, что никто их там не заставляет сидеть на месте, кроме владельцев автобуса (имею в виду ответственность за останки автобуса)
А из какого города автобус?
Да их может и поселили бы в гостинице и накормили, но автобус оставлять нельзя - разберут на трассе. Сами наверное приняли решение проживать в нём.
А он заводится, очевидцы?
Автобус на территории РФ поэтому все вопросу должны решать чинуши российские, что там за люди нам ли не знать...
Неужели нельзя до Алейска дотащить автобус, чтобы люди в тепле хоть находились, можно бы и в СИЗО определить пока, на время следствия, там всяко теплее, и автобус на территорию загнать, чтобы не разобрали "умельцы". Что ж так-то все криво, а если бы -30 на улице было - замерзли бы?