Конкурсный управляющий муниципального предприятия "Управляющая компания" администрации Вершино-Тейского поселкового совета приобрел лотерейные билеты на 10 тысяч рублей. Тем самым он предпринял попытку расплатиться с кредиторами, передает РБК.

По словам конкурсного управляющего Алексея Николаюка, 100 билетов за 10 тысяч рублей он приобрел за счет должника. "Весь возможный выигрыш будет зачислен на расчетный счет должника и распределен между кредиторами согласно очередности", — объяснил Николаюк.

Конкурсный управляющий при этом указал, что если кредиторы или уполномоченные органы обжалуют его решение, то убытки покроет страховка, а возможный выигрыш он заберет себе в собственность. "Уважаемые кредиторы, мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду. Лотерея — это шанс. Призрачный, но шанс", — отмечается в сообщении.

Как рассказал Николаюк РБК, в настоящее время стоимость имущества должника не покрывает даже судебные расходы. "Проходят уже третьи торги, и цена приближается к нулю. Но с кредиторами рассчитываться надо — налоговая, энергетики, фонд соцстрахования, долги по зарплате. Сегодня общая сумма долга — 70 млн руб., поэтому меня и посетила такая идея, когда я случайно зашел на почту. Розыгрыш 1 января, но уже сейчас со всей страны коллеги пишут мне слова одобрения", — отметил Николаюк.

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Вершина Теи — поселок в центральной части Хакасии. Его градообразующим предприятием являлся Тейский рудник. 1 ноября 2015 года рудник был объявлен банкротом.​ Муниципальное предприятие "Управляющая компания" администрации Вершино-Тейского поселкового совета является банкротом, а потому туда назначен конкурсный управляющий.