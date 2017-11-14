Фото: udmurt.media
Новый светофор установили на Змеиногорском тракте в Барнауле в районе выезда с улицы Ляпидевского, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что объект установлен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Светофор призван снизить аварийность на указанном участке.
Комментарии
Из-за этого светофора пробка теперь утром от самого Южного до телецентра, ехать вообще стало невозможно. Хотя бы предусмотрели дополнительную полосу на поворот налево
Раньше с Южного до центра 20-25 минут езды. Теперь минимум час. Какой редкостный дятел светофор там придумал?
да прям светофор им виноват. новые дома строят и учреждения, будет только хуже
Уже два дня утром всё колом стоит!
каждое утро теперь стоим((( Нужно менять работу светофора, если он и впрямь "призван снизить аварийность на указанном участке", а нет - так долой такого "помощника"!!!
Не ныть! Там светофор нужен!
Уже два дня утром всё колом стоит!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Ты наконец то дорос до пубертатного периода в своей жизни! ))
светофор ок
вопрос зачем на дороге через зону кирпич повесили?
Чем только думают власти,построили такой огромный мед.класстер,а подьезда,дорог нет,пока не сделают нормальную дорогу из центра напрямую к больницам,Змеиногорский будет стоять.Сейчас еще снегу навалит и вообще будет труба. А власти рапортуют о новом сфетофоре? О людях кто-нибудь подумал,которые живут в нагорной части города?
СОГЛАСЕН, РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО СРАЗУ НА КУТУЗОВА ВЫЕХАТЬ ЧЕРЕЗ ДАМБУ НА БАРНАУЛКЕ, А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ИЛИ ОБЪЕЗДНАЯ ИЛИ ГОРОД
А никто и не говорил что будет легко.
О людях кто-нибудь подумал,которые живут в нагорной части города?
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да. трамвай там ходит
Урегулируйте работу светофора и сделайте дополнительную полосу для поворота к мед.кластеру
Редкостный д.... установил светофор в угоду мизерной части автомобилистов, чтобы создать проблемы всем остальным (по Черномырдину). Как вариант: сделайте проезд односторонним, либо нужна развязка.
Главное, поставить светофор, а мучаются пусть жители.
Вначале поставили, а последствия не просчитали.
Как предложение пока не сделали 3 полосу для поворота налево, может на этом же светофоре утром, красный со стороны Аванесова включать пораньше секунд на 10. Это позволит большей части автомобилей совершить левый поворот.
Ухаха, сколько раз отписывала, что надо развязку там сделать - никто меня не поддержал. Вырубили под тот клистер-бластер немеряно реликтового бора (в том числе под стоянки!!), а проехать теперь - полный абзац. И на Змеиногорском теперь стоят те, кто живет в "элитных" домах и поселках. Дорога-то одна-единственная к "элитным" и оттуда, в том числе на Южный, Сиб.Долину и на Рубцовск.
Этот светофор просто блокирует движение по Змеиногорскому тракту с 7 до 10 часов!!! Зачем его включают в это время. Была большая пробка в это время на данном участке, но сейчас "Просто Атас"!
Ну, наконец-то!!!! Светофорам быть!!!! Конечно, если вы по Змеиногорскому мчитесь, вам плевать, что не выехать безаварийно на тракт!!!!
когда дураки берутся за дороги жди третью беду.