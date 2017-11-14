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Новый светофор начал работать на Змеиногорском тракте в Барнауле

, ИА "Амител"
Объект транспортной инфраструктуры установили на выезде с улицы Ляпидевского

Фото: udmurt.media

Новый светофор установили на Змеиногорском тракте в Барнауле в районе выезда с улицы Ляпидевского, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что объект установлен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Светофор призван снизить аварийность на указанном участке.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.11.2017 10:11
- гость -

Из-за этого светофора пробка теперь утром от самого Южного до телецентра, ехать вообще стало невозможно. Хотя бы предусмотрели дополнительную полосу на поворот налево

0  0
14.11.2017 10:30
- гость -

Раньше с Южного до центра 20-25 минут езды. Теперь минимум час. Какой редкостный дятел светофор там придумал?

0  0
14.11.2017 10:33
- гость -

да прям светофор им виноват. новые дома строят и учреждения, будет только хуже

0  0
14.11.2017 10:33
ю

Уже два дня утром всё колом стоит!

0  0
14.11.2017 10:36
Гость

каждое утро теперь стоим((( Нужно менять работу светофора, если он и впрямь "призван снизить аварийность на указанном участке", а нет - так долой такого "помощника"!!!

0  0
14.11.2017 10:37
гость

Не ныть! Там светофор нужен!

0  0
14.11.2017 10:38
- гость -

Уже два дня утром всё колом стоит!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Ты наконец то дорос до пубертатного периода в своей жизни! ))

0  0
14.11.2017 10:38
- гость -

светофор ок
вопрос зачем на дороге через зону кирпич повесили?

0  0
14.11.2017 10:39
Елена

Чем только думают власти,построили такой огромный мед.класстер,а подьезда,дорог нет,пока не сделают нормальную дорогу из центра напрямую к больницам,Змеиногорский будет стоять.Сейчас еще снегу навалит и вообще будет труба. А власти рапортуют о новом сфетофоре? О людях кто-нибудь подумал,которые живут в нагорной части города?

0  0
14.11.2017 10:39
- гость -

СОГЛАСЕН, РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО СРАЗУ НА КУТУЗОВА ВЫЕХАТЬ ЧЕРЕЗ ДАМБУ НА БАРНАУЛКЕ, А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ИЛИ ОБЪЕЗДНАЯ ИЛИ ГОРОД

0  0
14.11.2017 10:43
Гость

А никто и не говорил что будет легко.

0  0
14.11.2017 10:51
- гость -

О людях кто-нибудь подумал,которые живут в нагорной части города?
---
да. трамвай там ходит

0  0
14.11.2017 10:52
- гость -

Урегулируйте работу светофора и сделайте дополнительную полосу для поворота к мед.кластеру

0  0
14.11.2017 10:52
- гость -

Редкостный д.... установил светофор в угоду мизерной части автомобилистов, чтобы создать проблемы всем остальным (по Черномырдину). Как вариант: сделайте проезд односторонним, либо нужна развязка.

0  0
14.11.2017 10:53
- гость -

Главное, поставить светофор, а мучаются пусть жители.

0  0
14.11.2017 11:32
- гость -

Вначале поставили, а последствия не просчитали.
Как предложение пока не сделали 3 полосу для поворота налево, может на этом же светофоре утром, красный со стороны Аванесова включать пораньше секунд на 10. Это позволит большей части автомобилей совершить левый поворот.

0  0
14.11.2017 11:50
Злая гостья

Ухаха, сколько раз отписывала, что надо развязку там сделать - никто меня не поддержал. Вырубили под тот клистер-бластер немеряно реликтового бора (в том числе под стоянки!!), а проехать теперь - полный абзац. И на Змеиногорском теперь стоят те, кто живет в "элитных" домах и поселках. Дорога-то одна-единственная к "элитным" и оттуда, в том числе на Южный, Сиб.Долину и на Рубцовск.

0  0
14.11.2017 11:50
- гость -

Этот светофор просто блокирует движение по Змеиногорскому тракту с 7 до 10 часов!!! Зачем его включают в это время. Была большая пробка в это время на данном участке, но сейчас "Просто Атас"!

0  0
14.11.2017 12:13
гость

Ну, наконец-то!!!! Светофорам быть!!!! Конечно, если вы по Змеиногорскому мчитесь, вам плевать, что не выехать безаварийно на тракт!!!!

0  0
14.11.2017 12:19
Павсекакий

когда дураки берутся за дороги жди третью беду.

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