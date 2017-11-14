Какой мусор производят жители и предприятия Барнаула: инфографика

510 тысяч тонн — столько жители и предприятия Барнаула произвели мусора только в 2015 году. Портал Amic.ru в материале "Весь мусор Алтайского края: нас ждут новые тарифы и правила сбора отходов" подробно расписал, какой именно мусор производится в регионе, что отправляется на вторичную переработку и как вскоре изменится система сбора, транспортировки и утилизации отходов. А пока смотрите инфографику по типам и классам опасности мусора в Барнауле.

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