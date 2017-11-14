14-летний подросток из Новоалтайска получил ожоги 70% тела в результате несчастного случая на железной дороге, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

О ЧП рассказал друг пострадавшего подростка. По его словам, товарищ сидел на поручнях переходного моста через железнодорожные пути станции "Укладочный", потерял равновесие и упал вниз. Сначала юноша задел провода контактной сети, а затем упал в открытый полувагон проходящего грузового поезда.

После обращения очевидца трагедии к сотрудникам охраны состав экстренно остановили на станции "Цаплино". Подростка извлекли из вагона и госпитализировали в медучреждение Барнаула. Врачи диагностировали у него термические ожоги 2-3 степени площадью более 70% поверхности тела.

Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России установили личность пострадавшего. И подросток, и семья состоят на профилактическом учете органов системы профилактики.

Сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации осуществляется сбор материалов для установления обстоятельств и причин происшествия.