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14-летний житель Новоалтайска упал в грузовой вагон, получив ожоги 70% тела

, ИА "Амител"
Пострадавший находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Барнаула

Фото: zi.dn.ua

14-летний подросток из Новоалтайска получил ожоги 70% тела в результате несчастного случая на железной дороге, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

О ЧП рассказал друг пострадавшего подростка. По его словам, товарищ сидел на поручнях переходного моста через железнодорожные пути станции "Укладочный", потерял равновесие и упал вниз. Сначала юноша задел провода контактной сети, а затем упал в открытый полувагон проходящего грузового поезда.

После обращения очевидца трагедии к сотрудникам охраны состав экстренно остановили на станции "Цаплино". Подростка извлекли из вагона и госпитализировали в медучреждение Барнаула. Врачи диагностировали у него термические ожоги 2-3 степени площадью более 70% поверхности тела.

Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России установили личность пострадавшего. И подросток, и семья состоят на профилактическом учете органов системы профилактики.

Сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации осуществляется сбор материалов для установления обстоятельств и причин происшествия.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

14.11.2017 10:23
- гость -

Да причем здесь, где они состоят, реально несчастный случай, с любым подростком могло случиться...

0  0
14.11.2017 10:28
- гость -

не жилец

0  0
14.11.2017 10:28
- гость -

с любым подростком могло случиться...
---
который на поручнях сидел, однако

0  0
14.11.2017 10:39
- гость -

Ну не такой уж он и случай - скорее закономерный итог бездумной подростковой бравады. Крутость свою хотел показать перед приятелями, поди, еще и селфи делал.

0  0
14.11.2017 10:41
- гость -

не жилец - не факт, электр.10-27Кв только кожу сжигает, фильм есть о пострадавших от молнии, там ваще 90% кожи рубцы!

0  0
14.11.2017 10:42
- гость -

не жилец
---------

Да не факт. Тут больше от врачей зависит.

0  0
14.11.2017 11:04
- гость -

Могло быть хуже, если бы упал не в вагон. Здоровья пацану, а занудам правильным свой подростковый возраст чаще вспоминать))

0  0
14.11.2017 11:40
- гость -

70% и кожи сожженой достаточно с лихвой.Не жилец с 90% вероятностью к сожалению.

0  0
14.11.2017 11:57
- гость -

если будут лечить деревенские коновалы- достаточно с лихвой- тогда да, Не жилец....а в нормальных странах таких выхаживают- дети переносят химию в 100-кратных дозах(по ср.со взрослыми) и переносят тиф намного легче взрослых, а ещё у них намного больше стволовых клеток в крови для роста и восстановления....

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14.11.2017 12:32
- гость -

А в городе не коновалы

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