14-летний подросток из Новоалтайска получил ожоги 70% тела в результате несчастного случая на железной дороге, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
О ЧП рассказал друг пострадавшего подростка. По его словам, товарищ сидел на поручнях переходного моста через железнодорожные пути станции "Укладочный", потерял равновесие и упал вниз. Сначала юноша задел провода контактной сети, а затем упал в открытый полувагон проходящего грузового поезда.
После обращения очевидца трагедии к сотрудникам охраны состав экстренно остановили на станции "Цаплино". Подростка извлекли из вагона и госпитализировали в медучреждение Барнаула. Врачи диагностировали у него термические ожоги 2-3 степени площадью более 70% поверхности тела.
Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России установили личность пострадавшего. И подросток, и семья состоят на профилактическом учете органов системы профилактики.
Сотрудниками Алтайского ЛУ МВД России и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации осуществляется сбор материалов для установления обстоятельств и причин происшествия.
Комментарии
Да причем здесь, где они состоят, реально несчастный случай, с любым подростком могло случиться...
не жилец
с любым подростком могло случиться...
---
который на поручнях сидел, однако
Ну не такой уж он и случай - скорее закономерный итог бездумной подростковой бравады. Крутость свою хотел показать перед приятелями, поди, еще и селфи делал.
не жилец - не факт, электр.10-27Кв только кожу сжигает, фильм есть о пострадавших от молнии, там ваще 90% кожи рубцы!
не жилец
---------
Да не факт. Тут больше от врачей зависит.
Могло быть хуже, если бы упал не в вагон. Здоровья пацану, а занудам правильным свой подростковый возраст чаще вспоминать))
70% и кожи сожженой достаточно с лихвой.Не жилец с 90% вероятностью к сожалению.
если будут лечить деревенские коновалы- достаточно с лихвой- тогда да, Не жилец....а в нормальных странах таких выхаживают- дети переносят химию в 100-кратных дозах(по ср.со взрослыми) и переносят тиф намного легче взрослых, а ещё у них намного больше стволовых клеток в крови для роста и восстановления....
А в городе не коновалы