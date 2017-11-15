Среда, 15 Ноябрь, 09:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,62
€ 69,68
399676
-6°
Обь
75см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Пользователи "Дианэта" каждый день скачивают объемы "Шишковки"

, ИА "Амител"
Оператор связи отмечает свой 15-й день рождения

Алтайский оператор связи "Дианэт" празднует свой 15-летний юбилей. Это один из немногих региональных операторов, который продолжает успешно конкурировать с федеральными операторами связи и наращивать число своих клиентов.

Факты и цифры

За годы своего существования абонентская база компании "Дианэт" расширилась с нуля до 16 тысяч абонентов. Количество юридических лиц, пользующихся услугами "Дианэта", насчитывает 2 500, среди них более 500 – это государственные и муниципальные заказчики. В 2008 году компания стала предоставлять услуги связи домашним пользователям. На сегодня количество клиентов – физических лиц составляет 13,5 тыс. абонентов.

Начиная с 2002 года общая пропускная способность сети передачи данных выросла с 5 Мбит/с до 20 000 Мбит/с. При этом в среднем абоненты компании "Дианэт" загружают ежемесячно из сети Интернет порядка 50 Тб информации. В сутки среднестатистическое потребление трафика стремится к 1,5 Тб. Для сравнения, 1 Тб (терабайт) информации сопоставим по объему с информацией во всех книгах библиотеки им. В. Я. Шишкова в краевой столице.

Бесперебойное функционирование сети, а также эффективную работу со всеми абонентами  обеспечивает штат из 98 сотрудников. География услуг Компании –  практически весь Алтайский край.

Электронный дневник и онлайн-регистратура

С 2015 года ООО "Дианэт" совместно с Алтайским краевым информационно-аналитическим центром организует прямое взаимодействие по оптоволоконным каналам связи для передачи данных в систему образования Алтайского края, что уже оценили образовательные учреждения.

Компания "Дианэт" предоставляет свои каналы связи для организации закрытой сети передачи данных для медицинских учреждений Алтайского края в рамках проекта "АРМ Поликлиника". На сегодняшний день предоставлен доступ в корпоративную сеть передачи данных (КСПД) более 50 медицинским учреждениям в Барнауле и в Алтайском крае. В общей сложности услуги компании предоставляются более чем по 100 адресам лечебно-профилактических учреждений.

Телемедицинская сеть используется для оперативных врачебных конференций, консультации сложных больных, решения организационных вопросов. Внедрение телемедицинских технологий позволило автоматизировать работу регистратур, врачей, отделов статистики, вести электронную историю болезни, формировать документы, внедрить интернет-самозапись пациентов. За время работы в рамках проекта, помимо доступа в КСПД, компания "Дианэт" предоставила доступ в сеть Интернет большинству лечебно-профилактических учреждений Барнаула, в том числе краевой клинической и детской клинической больнице, краевому онкологическому диспансеру, Перинатальному центру Алтайского края.

Только вперед

Компания не останавливается на достигнутом, продолжая улучшать качество предоставляемого сервиса, совершенствовать качество связи и предоставляемых услуг. Кроме того, провайдер активно развивает продуктовую линейку. В 2016 году запущена услуга видеонаблюдения через интернет. В текущем юбилейном году компания запустила интерактивное телевидение, продажу программного обеспечения по подписке, также в планах до конца этого года запустить услугу видеоаналитики – удобный автоматизированный сервис для бизнеса по подсчету посетителей и сбору статистики по другим активностям на складах, в офисных и производственных помещениях.

Более подробно с акциями, услугами и тарифами "Дианэт" можно ознакомиться на сайте компании, в официальном сообществе "ВКонтакте" или позвонив по телефону (3852) 567-567.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:32
Страшные картинки на пачках сигарет с 15 ноября размещают с обеих сторон 3
09:22
Участковый уполномоченный полиции попался на закладке наркотиков в Барнауле 9
09:13
Уникальный моноспектакль с Дмитрием Дюжевым пройдет в Барнауле 3
09:07
Более 20 человек тушили пожар в Барнауле 0
09:00
Пользователи "Дианэта" каждый день скачивают объемы "Шишковки" 0
08:50
Актер Виталий Шаповалов скончался после операции 0
08:35
Серьезные пробки образовались в Барнауле снежным утром 15 ноября 6
08:30
"Ребята, вы крутые": Банк "Левобережный" открыл отделение в Бийске 1
08:19
Пожар в частном секторе произошел минувшей ночью в Барнауле 0
08:06
Уникальная косметика из Белоруссии покоряет Барнаул 0
07:50
Почему имплантация зубов "за один день" растягивается на годы 2
07:34
Как будет работать новая схема сбора мусора на Алтае: инфографика 5
07:21
Инфраструктура Центрального района. Инфографика 0
07:03
Особняк с бронированными окнами и зимним садом продают в Барнауле за 25 млн 8
06:48
Новогодние пряники: раскрываем секреты приготовления праздничных лакомств 0
06:32
И этого я ждал 40 минут: подборка неудачной доставки еды 5
06:17
Легкий мороз и гололед прогнозируют в Алтайском крае 15 ноября 0
06:01
Миссия невыполнима: тест-драйв скользкой лестницы в Нагорном парке 24
05:33
90-е возвращаются: колеса сняли с припаркованного автомобиля в Барнауле 20
04:45
Россияне с юмором отреагировали на требование ГИБДД иметь знак "Шипы" 8
03:07
Правление "Роснефти" за 9 месяцев получило премий на 3,3 млрд рублей 3
02:01
Работодателям предлагают выдать льготы за трудоустройство молодежи 2
01:15
Ученые зафиксировали мощнейшее столкновение двух галактик 1
00:41
Деда Мороза просят закрыть ипотеку и найти "незатюканных" мужиков 0
23:53
ФАС попросила врио губернатора Самарской области "не говорить лишнего" 2
23:32
Путин намерен отправиться в мужской монастырь 2
23:14
Минобороны нашло виновного в конфузе с "неоспоримым" скриншотом из игры 7
22:53
Живодеров будут сажать на пять лет и штрафовать на 300 тысяч 1
22:36
Воевавший за ИГ российский боксер погиб в Сирии 3
22:19
Госдума начнет собирать с депутатов отработанные батарейки 2
21:44
Минюст просят не регистрировать оскорбляющие чувства верующих организации 2
21:25
Двое полицейских погибли, приехав по вызову на бытовой конфликт 1
21:08
Притон с 73-летней проституткой накрыли в Петербурге 11
20:46
СМИ: Игорь Сечин развелся с молодой и красивой женой 5
20:19
Ростуризм включил Белокуриху в список самых популярных водолечебниц России 0
20:08
Минобороны выдало картинку из игры за доказательство связи США и ИГ 8
19:50
Электронную карту доступности объектов создают в Алтайском крае 0
19:27
Бийчанин сжег автомобиль и заявил полиции, что случайно ошибся 0
19:08
Коротко о главном: страсти по шипам и "поселенцы" на алтайской трассе
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 ноября
18:48
Драфт игроков барнаульской футбольной "Лиги.БРО" пройдет в Барнауле 0
18:27
Минобороны России обвинило США в поддержке террористов ИГИЛ 1
18:06
Более 600 лебедей прилетели зимовать на незамерзающее озеро на Алтае 0
17:50
Антитеррористические учения пройдут 15 ноября в Алтайском крае 0
17:35
Власти намерены найти подрядчика для барнаульской "Сказки" к началу декабря 0
17:22
Константин Райкин призвал "урезонить" министра Владимира Мединского 10
17:06
Барнаулец составит пару Виктору Гусеву на матче России с Испанией 0
16:48
Годовалый малыш погиб после падения из рук отца в Алтайском крае 5
16:32
Молния ударила в пассажирский авиалайнер во время взлета в Голландии 1
16:23
Регионы-должники рискуют попасть под санкции Минфина 2
16:13
Микроавтобусу оторвало бампер в результате ДТП на Речном вокзале в Барнауле 5

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.