21-летний житель города Пятигорска Кирилл Терешин для увеличения объема своих мышц вкалывает себе синтол. Тренировки и протеиновые коктейли молодой человек не признает, пишет DailyMail.

Синтол иногда используется культуристами перед соревнованиями для локального увеличения мышц. Синтол на 85 процентов состоит из масла, на 7,5 процентов — из лидокаина и на 7,5 — из бензинового спирта. Применение этого препарата вызывает множество побочных эффектов: от жировой эмболии легких и головного мозга до обвисания мышц.

За десять дней Кирилл с помощью инъекций увеличил размер бицепсов на 25 сантиметров. Терешин отмечает, что процедура малоприятная: "Я делал инъекции, и у меня температура поднималась до 40 градусов, я лежал в постели и думал, что умираю, но в итоге все получилось прекрасно".

Публикация от k1rya26rus (@s_1_a_c_k_3_r) Ноя 12 2017 в 1:01 PST

Публикация от k1rya26rus (@s_1_a_c_k_3_r) Ноя 12 2017 в 12:36 PST

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Публикация от k1rya26rus (@s_1_a_c_k_3_r) Ноя 1 2017 в 7:43 PDT