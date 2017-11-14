21-летний житель города Пятигорска Кирилл Терешин для увеличения объема своих мышц вкалывает себе синтол. Тренировки и протеиновые коктейли молодой человек не признает, пишет DailyMail.
Синтол иногда используется культуристами перед соревнованиями для локального увеличения мышц. Синтол на 85 процентов состоит из масла, на 7,5 процентов — из лидокаина и на 7,5 — из бензинового спирта. Применение этого препарата вызывает множество побочных эффектов: от жировой эмболии легких и головного мозга до обвисания мышц.
За десять дней Кирилл с помощью инъекций увеличил размер бицепсов на 25 сантиметров. Терешин отмечает, что процедура малоприятная: "Я делал инъекции, и у меня температура поднималась до 40 градусов, я лежал в постели и думал, что умираю, но в итоге все получилось прекрасно".
Комментарии
олень...
Ну вот зачем? Ни по каким параметрам сие занятие пользы не приносит. Здоровье - гробит. Выглядит ужасно. Нет ни одного здравомыслящего человека, который при взгляде на это убожество скажет: "Да! Это круто!". Лучше свой бицепс 39 см., но здоровый, красивый, и сильный. Короче - Гантели рулят!
Дятел
лучше б он себе в болт вколол или в мозг
сказочный ....
Глупый мальчик еще не знает о всех побочных эффектах лекарства....
Глупый мальчик еще не знает о всех побочных эффектах лекарства....
надо ещё дельты и трапецию подколоть, а то как пришитые смотрятся.
Сказочный д...
(с) Даун Хаус
Надо все натуральное иметь: мозг, болт, бицепс и тд
моя бабушка говорила- он не дурак, он родом так!
Не жилец... Самовыпилится.
это не выглядит красиво...это уродство..
Молодца! Вообще красава! Не надо никого слушать, решил вколоть- вколи! Девки таких любят опять же. Теперь еще партаки крутые- волка там или зайца с оскалом набить и на пляж.
любая женщина, во время беременности, боится растяжек на пузике, потому что потом трудно приводить живот в порядок, кожа сильно растягивается...этот сказочный плидурок не подумал, что кожа на руках тупо будет в рубцах-так быстро см набрал в объёме, потом, когда бзик покинет его слабую голову- он что, будет руками как крыльями махать?
Фигня это все. Лишнюю шкуру потом отрезать можно будет.