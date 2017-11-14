В Мексике конфисковали пушку для стрельбы пачками марихуаны на территорию США, информирует ТАСС.

Самодельную пневматическую пушку, которая использовалась для доставки наркотиков в США, конфисковали мексиканские силовики в ходе операции в штате Сонора. Об этом сообщила в понедельник генеральная прокуратура региона. Устройство диаметром около 0,5 м и длиной порядка 3,5 м, оснащенное компрессором, было размещено на борту небольшого автофургона.

Власти также изъяли более 800 кг марихуаны, часть которой уже находилась в самодельных "снарядах" для стрельбы из пушки, порядка 2 тысяч патронов различных калибров и 26 магазинов к ним. Сведений о задержанных обнародовано не было.

Отметим, с каждым годом мексиканские наркодилеры придумывают все более ухищренные способы транспортировки наркотиков. Колбы, вылетающие из пушки, весят по нескольку сотен граммов и приземляются аккурат в приграничной полосе.