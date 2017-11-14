Уже 600 лебедей прилетели на традиционную зимовку в заказник "Лебединый" в Советском районе Алтайского края. Подробности сообщили в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Лебеди-кликуны прилетают в заказник на зимовку ежегодно. Пока они расселились по водоемам всего заказника, но как только они замерзнут, все птицы переберутся на единственное незамерзающее озеро.

В КГБУ "Алтайприрода" сообщили, что каждый год для подкормки зимующих в заказнике лебедей заготавливают по 20 тонн зерновой смеси. Это овёс, пшеница и ячмень. Покупать корма помогает ООО "Газпром трансгаз Томск".

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"Лебединый" заказник – одно из самых популярных мест для туристов зимой. Для людей здесь есть смотровая площадка, птиц можно кормить.

Не менее популярным будет это место и в 2017 году, в Год экологии. В регионе в этот год прошло множество мероприятий экологической направленности.