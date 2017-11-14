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Подростков необходимо наказывать за покупку спиртного, а в Санкт-Петербурге следует построить вытрезвитель, чтобы пьяные люди доставлялись именно в него, а не в больницы, считает губернатор Георгий Полтавченко.
Об этом он высказался на межведомственном совещании, где рассматривались вопросы о мерах по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и профилактике его потребления.
"Для повышения результативности наших действий необходимо внести изменения в федеральный закон в части наделения субъектов Федерации полномочиями по ограничению продажи алкогольной продукции, введению административной ответственности несовершеннолетних в этой сфере с 16 лет", — цитирует Георгия Полтавченко РИА "Новости".
Также он подчеркнул, что нет ничего хорошего в том, чтобы "распихивать по больницам" нетрезвых граждан.
В этой связи он предположил, что целесообразно было бы построить вытрезвитель, "куда бы мы всю эту публику свозили".
Комментарии
Вместо рекламы спиртного пропаганду здорового образа жизни они проводить не хотят, разъяснительную работу с видеоматериалами о вреде алкоголя и отравлении им мозга показывать не хотят, а молодежь наказывать собрались???
Драть надо взрослых, которые не умеют воспитать молодежь, и предпочитают зарабатывать прибыли на спаивании населения.
Губернатор Петербурга... Это круто. А почему у нас, в столице мира, где даже правительство своё есть, а губернатора Барнаула нет?
Да, надо наказывать подростков .Наказание должно быть обоюдным . Как детей делать и водку жрать - так они взрослые , А как отвечать за это _ то сразу дети .
11-26 Молодец в точку