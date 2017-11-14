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Подростков необходимо наказывать за покупку спиртного, а в Санкт-Петербурге следует построить вытрезвитель, чтобы пьяные люди доставлялись именно в него, а не в больницы, считает губернатор Георгий Полтавченко.

Об этом он высказался на межведомственном совещании, где рассматривались вопросы о мерах по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и профилактике его потребления.

"Для повышения результативности наших действий необходимо внести изменения в федеральный закон в части наделения субъектов Федерации полномочиями по ограничению продажи алкогольной продукции, введению административной ответственности несовершеннолетних в этой сфере с 16 лет", — цитирует Георгия Полтавченко РИА "Новости".

Также он подчеркнул, что нет ничего хорошего в том, чтобы "распихивать по больницам" нетрезвых граждан.

В этой связи он предположил, что целесообразно было бы построить вытрезвитель, "куда бы мы всю эту публику свозили".