В Барнауле завершаются работы по благоустройству территории нового общежития Алтайского госуниверситета, расположенного по адресу: улица Червонная, 5. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Вокруг корпусов общежития завершена укладка асфальта и заканчиваются работы по установке тротуарной плитки. На газонах высажены кустарники, лиственные и хвойные деревья. Предусмотрено размещение двух автопарковок и небольшой спортивной площадки с турниками и местом для стритбола.

Отметим, в 14-этажном корпусе "В" расположено 227 жилых комнат. Первый этаж предназначен для маломобильной группы населения: здесь три секции по две комнаты на два человека. На всех остальных этажах – по шесть секций: пять секций по три комнаты для проживания двух человек и одна двухкомнатная секция на два и три человека. В каждой секции есть душевая кабина, санузел; в комнатах одноместные кровати, шкафы, тумбочки, столы и стулья.

В корпусе "В" есть семь комнат для самостоятельных занятий, восемь комнат отдыха с удобной мягкой мебелью и телевизором, на каждом этаже есть кухня с плитами на четыре конфорки и комнаты для стирки личных вещей с двумя бытовыми стиральными машинами. В этом корпусе также имеется 14 комнат для личной гигиены женщин и на втором этаже – тренажерный зал. В корпусе "Г" находится столовая.

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По словам проректора по безопасности и общим вопросам АлтГУ Олега Ильиных, новое общежитие АлтГУ уже почти готово, и в ближайшее время университет приступит к процедуре сдачи объекта, в первую очередь прохождению долговременного этапа подготовки соответствующей документации.

"Я очень рад тому, что у нашего университета скоро появится новое общежитие, рассчитанное на тысячу мест. Здесь обустраивается не только территория у самих зданий, но и близлежащий небольшой район, учтены практически все моменты, связанные с комфортным проживанием. Это в полном смысле слова кампус со своей столовой, спортивными площадками, комнатами для учебы. Хочу сказать, что даже многие столичные вузы могут позавидовать такому обустройству общежития", — прокомментировал начальник управления по внеучебной и воспитательной работе АлтГУ Антон Целевич.