Фото: vk.com/barneos22
Барнаульские автомобилисты выражают негодование в связи с установкой нового светофора на Змеиногорском тракте — горожане жалуются на то, что теперь на этом участке создается громадная пробка.
Напомним, о работе нового светофора в районе выезда с улицы Ляпидевского проинформировали в мэрии, уточнив, что объект установлен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Между тем в социальных сетях уже "оценили" нововведение. "День второй, ничего не изменилось. Огромная пробка от "Кордона" до "Телецентра". Виной всему опять тот же светофор на телецентре, — сообщается в паблике Barnaul 22.
Читатели портала Amic.ru также недовольны работой светофора. Так некоторые горожане комментируют нововведение:
- "Пробка теперь утром от самого Южного до телецентра, ехать вообще стало невозможно. Хотя бы предусмотрели дополнительную полосу на поворот налево";
- "Раньше с Южного до центра 20-25 минут езды. Теперь минимум час";
- "Уже два дня утром всё колом стоит!";
- "Урегулируйте работу светофора и сделайте дополнительную полосу для поворота к медкластеру";
- "Главное – поставить светофор, а мучаются пусть жители".
Между тем в городской администрации подчеркивают, что рабочая группа в составе представителей профильного комитета и ГИБДД проводит обследование транспортной ситуации на перекрестке. Не исключено, что график работы светофора будет изменен.
Комментарии
Одним словом "УЖАС"
Только развязка поможет
Вы уже делайте что нибудь! Либо отключайте светофор с утра. Либо секцию СТРЕЛКА ставьте. Либо регулировщика движения с утра ставьте. Второй день сначала недели весь Змеиногорский (федеральная трасса) в черте города стоит колом. 8 баллов пробка. Это куда годиться то? Почему бездействуют органы???
Переходы в том месте не мении чудны. Один переход что старый упирается в ограждение остановки, а на новом разметки нет - лишь знакию Одним словом проект "Безопасные дороги" в деле..
Перестали действовать органы? Поворот налево, к медклистиру.
"Между тем в городской администрации подчеркивают, что рабочая группа в составе представителей профильного комитета и ГИБДД проводит обследование транспортной ситуации на перекрестке. Не исключено, что график работы светофора будет изменен". (с)
а не исключено, что всё останется так как есть? работникам администрации, живущим по Змеиногорскому, изменят начало рабочего дня? или пораньше выходить будете?
Ужасно!!!На работу опаздываем уже 2 дня!!!Нужно срочно что-то решать!!!Убирайте этот светофор!!!