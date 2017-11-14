Фото: vk.com/barneos22

Барнаульские автомобилисты выражают негодование в связи с установкой нового светофора на Змеиногорском тракте — горожане жалуются на то, что теперь на этом участке создается громадная пробка.

Напомним, о работе нового светофора в районе выезда с улицы Ляпидевского проинформировали в мэрии, уточнив, что объект установлен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Между тем в социальных сетях уже "оценили" нововведение. "День второй, ничего не изменилось. Огромная пробка от "Кордона" до "Телецентра". Виной всему опять тот же светофор на телецентре, — сообщается в паблике Barnaul 22.

Читатели портала Amic.ru также недовольны работой светофора. Так некоторые горожане комментируют нововведение:

"Пробка теперь утром от самого Южного до телецентра, ехать вообще стало невозможно. Хотя бы предусмотрели дополнительную полосу на поворот налево";

"Раньше с Южного до центра 20-25 минут езды. Теперь минимум час";

"Уже два дня утром всё колом стоит!";

"Урегулируйте работу светофора и сделайте дополнительную полосу для поворота к медкластеру";

"Главное – поставить светофор, а мучаются пусть жители".

Между тем в городской администрации подчеркивают, что рабочая группа в составе представителей профильного комитета и ГИБДД проводит обследование транспортной ситуации на перекрестке. Не исключено, что график работы светофора будет изменен.



