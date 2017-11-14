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Минстрой дал разъяснения относительно того, кто должен собирать деньги за общедомовые нужды, сообщает пресс-служба Барнаульской горэлектросети.

"Управляющие компании и ТСЖ незаконно собирают платежи с населения за ОДН в случаях, когда между ними и ресурсовиками не заключены договоры энергоснабжения. Данные разъяснения действующего законодательства дал Минстрой в ответе на официальный запрос Барнаульской горэлектросети. Вопрос стал актуальным в связи с предписаниями краевой Госинспекции в адрес БГЭС с требованием исключить из квитанций горожан указание на оплату электроснабжения ОДН", — отмечают в компании.

В БГЭС подчеркивают, что федеральные чиновники поддержали правомерность действий энергетиков. Так, на письмо Барнаульской горэлектросети ответил директор Департамента ЖКХ при федеральном Минстрое Андрей Таманцев.

"В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсоснабжения управляющая организация, товарищество или кооператив не могут осуществлять функции исполнителя коммунальных услуг", — говорится в ответе. Также в БГЭС указывают, что эти выводы согласуются с позицией Верховного суда России.

В компании также акцентируют внимание на том, что региональный жилищный надзор придерживается иной позиции. В БГЭС утверждают — жилнадзор исходит из того, что "электроэнергия на содержание общего имущества (СОИ)" — это жилищная услуга, и, таким образом, население обязано ее оплачивать не горэлектросети, а своей управляющей компании.

Также в БГЭС отмечают, что в данный момент в краевом арбитраже рассматриваются три дела по искам горэлектросети к жилищному надзору Госинспекции Алтайского края.

В данном случае энергетики оспаривают законность выданных им предписаний. При этом, что важно, актуальность этого спора и вовсе может быть утрачена в ближайшее время, поскольку в стране могут утвердить закон о прямых договорах между населением и ресурсовиками.

"Тем самым управляющие компании и ТСЖ будут полностью отстранены от денежных средств населения", — добавляют в БГЭС.