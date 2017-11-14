В минувшие выходные в Москве губернатор Алтайского края Александр Карлин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в России Ли Хуэем, сообщает сайт правительства региона.
На мероприятии присутствовали член Совета Федерации от региона Михаил Щетинин и начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.
Встреча была посвящена обсуждению перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Алтайского края и Китая.
В начале беседы господин Ли Хуэй поздравил губернатора, всех жителей Алтайского края с 80-летием региона и отметил, что между Алтайским краем и Китаем налажены тесные связи в сферах экономики, культуры, образования.
Между тем правительство Алтайского края уделяет особое внимание вопросу увеличения экспорта продовольственных товаров в Китай. Китайский рынок является самым перспективным направлением для развития экспортного потенциала края. На встрече стороны договорились о проведении на площадке посольства Китайской Народной Республики в РФ презентации инвестиционного и торгово-экономического потенциала Алтайского края для представителей китайских компаний, работающих в России.
Господин Ли Хуэй также отметил туристический потенциал Алтайского края. По его словам, жителям Китая хорошо известны такие российские туристические места, как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск. Однако молодое поколение все больше интересуется новыми направлениями туризма, и Алтайский край как раз является одним из них. Стороны договорились о дополнительной проработке этого вопроса.
На встрече обсудили межрегиональное сотрудничество Алтайского края и Синьцзян-Уйгурского автономного района в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также совместную работу регионов в рамках международного координационного совета "Наш общий дом — Алтай".
Губернатор Александр Карлин пригласил господина Ли Хуэя совершить визит в регион для ознакомления с потенциалом Алтайского края.
Комментарии
Я б не доверял этому послу с такой фамилией!)
А я бы доверилась)))
Вон отдали китаю часть земли русской на Байкале, они там в плодь до почвы все вывозят, весь лес вырубили.Еще этих гнид тут не хватало.Конечно боятся китай
Заголовок жжет
Представляете, что будет с Алтайским краем, если тут тоже что нибудь в аренду отдадут.Мы страдать будем а Карлин в Москву упилит
"В плодь" - А вы-то чем лучше китайцев? Родного языка не знаете, только "страдать" и научились...
Позвал посла Ли Хуэя, спрашивается На Хуэя
14.11.2017 12:39
- гость -
"В плодь" - А вы-то чем лучше китайцев?
Чё несёт, чё несёт..