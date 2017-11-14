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Режим работы нового светофора на Змеиногорском тракте в нагорной части Барнаула будет изменен.

Напомним, после появления светофора на пересечении Змеиногорского тракта и выезда с улицы Ляпидевского автомобилисты начали жаловаться на то, что в этом районе создается огромная пробка.

В итоге в мэрии решили, что в целях повышения пропускной способности по Змеиногорскому тракту при движении со стороны Южного тракта в сторону улицы Аванесова с 15 ноября будет скорректирован график работы светофора.

Кроме того, в целях повышения пропускной способности принято решение о запрете левого поворота при движении со стороны улицы Аванесова на телецентр. Данное ограничение также начнет действовать с 15 ноября.

"Автомобилистам, которым необходимо повернуть налево к телецентру, рекомендуют поворачивать направо на пересечении Змеиногорского тракта и выезда с улицы Ляпидевского для последующего разворота и проезда на разрешающий сигнал светофора в нужном направлении", — уточняют в мэрии.

Мониторинг дорожной ситуации будет продолжен.