Новый элитный дом на Партизанской, 76 можно смело назвать жемчужиной, а район, где он расположен, — удобной раковиной. Здесь есть всё: несколько престижных гимназий и хороших детсадов, поликлиники и частные медицинские центры (в том числе и клиника эстетической медицины), спортивные центры, рестораны с прекрасной кухней, крупные торговые центры и известные бутики, кинотеатр и театры, почта, банки, налоговая, соцзащита. Для удобства мы отметили все основные места на карте. Ешь, учись, покупай.

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