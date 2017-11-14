Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль "Жигули" вылетел на трамвайные рельсы на улице Попова в Барнауле днем во вторник, 14 ноября.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. В результате аварии временно было блокировано движение трамваев.

"Попова от Власихинской в сторону Балтийской стоят трамваи. "Жигули" залетели на рельсы", — отмечает автор заметки.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые начали оказывать помощь с целью разблокировать движение.