Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль "Жигули" вылетел на трамвайные рельсы на улице Попова в Барнауле днем во вторник, 14 ноября.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. В результате аварии временно было блокировано движение трамваев.
"Попова от Власихинской в сторону Балтийской стоят трамваи. "Жигули" залетели на рельсы", — отмечает автор заметки.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые начали оказывать помощь с целью разблокировать движение.
Комментарии
крыло на крыше поэтому и залетел
Может ветер с мекиной
Таких "крылатых" надо ближайшим бульдозером сдвигать на обочину. Семеро одного не ждут.