Жительница Москвы Елена Буянова прилетела за 3500 км в Алтайский перинатальный центр "ДАР", чтобы родить своего первенца Матвея. В практике медицинского учреждения это вторая женщина, которая приезжает из столицы на роды, сообщает краевой Минздрав.

Среди причин столь необычного поступка — доброжелательное отношение медперсонала, комфортные условия пребывания для матери и ребенка и оказание бесплатной медпомощи по полису ОМС. "Когда приняла решение рожать в Барнауле, близкие родственники и друзья отнеслись к моим словам скептически, говорили – роддомов большое количество в Москве, а ты летишь так далеко. Поддержал мою инициативу только муж, и он же купил билеты на самолет. Сочетание профессионализма врачей, новейшего оборудования и комфортных условий пребывания в Москве я бы получила только в платных палатах лучших клиник. А в них стоимость родов варьируется от 600 000 до 700 000 рублей. Здесь же мне помощь оказали по родовому сертификату", — рассказала Елена Буянова.

По словам новоиспеченной матери, ее впечатлила родовая палата, новейшая аппаратура, постоянное наблюдение за состоянием плода на КТГ-аппарате.

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"Послеродовая палата совсем не выглядит больничной, в ней есть мебель, отдельный санузел и душ, из окон виден сосновый бор, можно подумать, что лежишь в санатории. Муж мог приходить в палату ко мне и сыну. Мы уезжали рано, но нам все равно открыли комнату выписки и подарили костюмчик для Матвея, вручили поздравительное письмо от губернатора, мы его поставили уже в рамочку в детской комнате. Теперь всем родственникам зачитываем его поздравление. Такого отношения я бы точно не получила в Москве. Рассказываю всем подружкам и рекомендую рожать у вас. Так что ждите еще москвичей", — заявила Елена Буянова.