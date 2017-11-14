Жительница Москвы Елена Буянова прилетела за 3500 км в Алтайский перинатальный центр "ДАР", чтобы родить своего первенца Матвея. В практике медицинского учреждения это вторая женщина, которая приезжает из столицы на роды, сообщает краевой Минздрав.
Среди причин столь необычного поступка — доброжелательное отношение медперсонала, комфортные условия пребывания для матери и ребенка и оказание бесплатной медпомощи по полису ОМС. "Когда приняла решение рожать в Барнауле, близкие родственники и друзья отнеслись к моим словам скептически, говорили – роддомов большое количество в Москве, а ты летишь так далеко. Поддержал мою инициативу только муж, и он же купил билеты на самолет. Сочетание профессионализма врачей, новейшего оборудования и комфортных условий пребывания в Москве я бы получила только в платных палатах лучших клиник. А в них стоимость родов варьируется от 600 000 до 700 000 рублей. Здесь же мне помощь оказали по родовому сертификату", — рассказала Елена Буянова.
По словам новоиспеченной матери, ее впечатлила родовая палата, новейшая аппаратура, постоянное наблюдение за состоянием плода на КТГ-аппарате.
Читайте также: Малыш Назар: в алтайском центре "ДАР" родился тысячный ребенок
"Послеродовая палата совсем не выглядит больничной, в ней есть мебель, отдельный санузел и душ, из окон виден сосновый бор, можно подумать, что лежишь в санатории. Муж мог приходить в палату ко мне и сыну. Мы уезжали рано, но нам все равно открыли комнату выписки и подарили костюмчик для Матвея, вручили поздравительное письмо от губернатора, мы его поставили уже в рамочку в детской комнате. Теперь всем родственникам зачитываем его поздравление. Такого отношения я бы точно не получила в Москве. Рассказываю всем подружкам и рекомендую рожать у вас. Так что ждите еще москвичей", — заявила Елена Буянова.
Комментарии
Здоровья маме и малышу!!
Уохахахахаха!
Московци и зубы к нам ездят лечить (уехавшие в москову успешные дети). Потому что тут дешевле, и родоки могут с врачами по знакомству перетереть.
К нам, в город , и раньше часто приезжали рожать из Москвы и союзных республик . На вопрос - "почему " -был ответ -" у вас бесплатно и хорошо " Приятно , что марку держим много- много лет .
К нам, в город , и раньше часто приезжали рожать из Москвы и союзных республик . На вопрос - "почему " -был ответ -" у вас бесплатно и хорошо " Приятно , что марку держим много- много лет .
БОМЖи московские хоть на Алтае родят бесплатно
13.07,)) тут же написано — это второй случай за год)
"почему " -был ответ -" у вас бесплатно и хорошо " **********потму как народ бедный и медики карман не оттопыривают. в нерезиновой за каждый шаг штуку в каман медсестре!
Приятно, Барнаул столица мира, спасибо Карлину!
Алтайская медицина на европейском уровне!
А что доверие москвичей это важно? Они особенные? Они чем-то выделяются из общей серой массы россиян?
чо там на торте написано? "спасибо за Матвейку" , а дальше? 23 ЧЕГО? не могу разобрать.
ируся, там палата написано
Ируся 13:43, чо там на торте написано? "спасибо за Матвейку" , а дальше? 23 ЧЕГО? не могу разобрать.
23 палата.
Ируся 13:43, чо там на торте написано? "спасибо за Матвейку" , а дальше? 23 ЧЕГО? не могу разобрать.
23 палата.
да что рожать, сюда детей зачинать скоро все москали летать будут(желательно без мужа), как только турклистир заработает!
аааа.......пасиб....а то я глаза сломала.
На тортике ясно показано, что в капусте нашли!