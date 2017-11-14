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Два человека отравились продуктами горения при пожаре в барнаульском доме

, ИА "Амител"
Всего из подъезда было эвакуировано 15 человек, огонь локализован в рекордные сроки

Пожар, произошедший минувшей ночью в одном из многоквартирных домов Барнаула, едва не стоил жизни нескольким жителям. Их удалось спасти благодаря слаженной работе спасателей, следует из отчета ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Поздно ночью на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы Барнаула поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Малахова. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны шел дым из окна четвертого этажа, было плотное задымление в подъезде. К работе были подключены звенья газодымозащитной службы. Началась эвакуация жильцов дома. Из задымленного подъезда вывели 15 человек.

Обследовав все этажи, звено газодымозащитной службы обнаружило и спасло еще  двух человек, которые с отравлением продуктами горения были переданы бригаде скорой помощи.

В ликвидации пожара были задействованы силы и средства РСЧС, всего было привлечено 19 человек и 7 единиц техники. Распространения огня на жилые квартиры допущено не было. Отметим, что данные о возгорании поступили в 00:30, а уже в 00:47 пожар был ликвидирован.

Также в ходе ЧП были задействованы сотрудники полиции, работники скорой помощи и горэлектросети. Предварительная причина возникновения пожара пока не называется.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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