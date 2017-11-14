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Оптовые цены на бензин в России устремились вверх и в середине ноября достигли рекордного показателя.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, тонна бензина марки АИ-92 с 7 по 13 ноября подорожала на 2,3% — до 42 850 рублей.

Что касается цен на тонну АИ-95, то в данном случае удорожание составило 1,7%, и в итоге стоимость достигла 44 990 рублей.

Рост оптовых цен, как отмечается, является весьма нетипичным, поскольку в октябре на рынке, напротив, как правило, фиксируется снижение.

Причиной складывающегося дисбаланса называется остановка одной из ключевых установок "Газпромнефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Ситуацию прокомментировал руководитель профильного управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин, который связал рост цен с "реакцией трейдеров".

По его словам, недостающие объемы топлива будут перенаправлены с других нефтеперерабатывающих заводов Центральной России, а также Омского НПЗ "Газпром Нефти".



