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Новости

Цены на бензин рекордно устремились вверх в России

, ИА "Амител"
Оптовые цены на топливо показали рост в нетипичный период времени

Фото: caar.ru

Оптовые цены на бензин в России устремились вверх и в середине ноября достигли рекордного показателя.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, тонна бензина марки АИ-92 с 7 по 13 ноября подорожала на 2,3% — до 42 850 рублей.

Что касается цен на тонну АИ-95, то в данном случае удорожание составило 1,7%, и в итоге стоимость достигла 44 990 рублей.

Рост оптовых цен, как отмечается, является весьма нетипичным, поскольку в октябре на рынке, напротив, как правило, фиксируется снижение.

Причиной складывающегося дисбаланса называется остановка одной из ключевых установок "Газпромнефти" на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Ситуацию прокомментировал руководитель профильного управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин, который связал рост цен с "реакцией трейдеров".

По его словам, недостающие объемы топлива будут перенаправлены с других нефтеперерабатывающих заводов Центральной России, а также Омского НПЗ "Газпром Нефти".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.11.2017 13:09
- гость -

Ура, товарищи! Как говорится, с наступающим Новым годом!

0  0
14.11.2017 13:09
- гость -

Ура, товарищи! Как говорится, с наступающим Новым годом!

0  0
14.11.2017 13:24
- гость -

Происки Навального, Собчак и Госдепа - а сладкая парочка здесь не при чем! Они только для народа на галере гребут...

0  0
14.11.2017 13:27
гость

Игорю ивановичу нужно яхту обновить

0  0
14.11.2017 13:29
- гость -

Развитой капитализм с ненасытными рожами!

0  0
14.11.2017 13:30
- гость -

надо на тесле ездить! зарядка ее акк.40-60Квт = 100р. по ночному тарифу на 100-200км и никаких расходов на движок!

0  0
14.11.2017 13:33
- гость -

0  0
14.11.2017 13:34
- гость -

Тесла доступна только хитрожопым

0  0
14.11.2017 13:35
- гость -

На сколько подорожает бензин в России, если нефть станет бесплатной?

0  0
14.11.2017 13:37
- гость -






Хороших новостей никто не видел?





0  0
14.11.2017 13:40
- гость -

в Москве яндекс-такси уже теслы ездят, дешевле экслуатация.

0  0
14.11.2017 13:43
- гость -

Как надо поднимать с колен экономику :

После того, как в 1947 году в СССР были стабилизированы рубль и цены, началось планомерное и ежегодное снижение цен на все товары, производившееся в марте или апреле.

В 1947 году общее удешевление товаров массового потребления в государственной розничной торговле составило в течение года 57 миллиардов рублей. На колхозном и кооперативном рынке были снижены цены на сумму 29 миллиардов рублей. Всего потери бюджета в 1947 году от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Эта сумма составляла собою чистый убыток для государственного бюджета, который был покрыт благодаря росту производительности труда, увеличению производства товаров массового потребления и снижению себестоимости продукции.

Чтобы понять масштаб снижения цен с 1947 по 1953 г., приведём цены на некоторые товары в 1947 и 1953 г.

Хлеб белый (1 кг.) - 5.50 р - 3 р.
Мясо (говядина) (1 кг.) - 30 р. - 12.5 р.
Молоко (1л.) - 3 р. - 2.24 р.
Масло сливочное - 64 р. - 27.8 р.
Водка - 60 р. - 22.8 р.
Шерстяная ткань (1м) - 269 руб. - 113 р.
Шелк натуральный (1м) - 137 р. - 100 р.

0  0
14.11.2017 13:49
гость

Так нефть уже по 63 доллара, а бюджет посчитан, исходя из 40. На 50 % больше денег в бюджет идет, вот бюджетникам хорошо будет

0  0
14.11.2017 14:00
Павсекакий

"вот бюджетникам хорошо будет"
--------
Хорошо, да не всем. 60% стоимости бензина - налоги и акцизы. Почему наше государство так нас обирает? Ему мало денег от экспорта нефти и газа?

0  0
14.11.2017 14:05
- гость -

Почему наше государство так нас обирает? Ему мало денег от экспорта нефти и газа?

Обдирает потому, что мы (народ) позволяем это делать. Денег много не бывает.

0  0
14.11.2017 14:09
- гость -

А Че гарант грит, я тут ни причем, ксенька дура.... Разболталась сс....

0  0
14.11.2017 14:10
- гость -

Не для того развалили СССР и привели к власти перевертышей, что бы народ жил хорошо, а для того, что бы обогатился 1% паразитов и для бесперебойной продажи ресурсов.

0  0
14.11.2017 14:11
- гость -

Помимо сеченых, ротенбергов и пр. медведевых есть ещё не мало друзей нацЛидера что тоже хотят жить не хуже. А виноват конечно Навальный со своей рекламной компанией

0  0
14.11.2017 14:15
- гость -

Они нас грабят только потому что мы их поддерживаем, в том числе на выборах. Щас опять будем вопить - кто если не он, велика Россия а без Путина погибнет и прочую хрень...

0  0
14.11.2017 14:19
- гость -


14.11.2017 13:43
- гость -

Вы бы еще при Иване Грознок список цен запостили, для сравнения !

0  0
14.11.2017 14:23
- гость -

Большинство жителей России не верят в то, что они могут повлиять на происходящее в стране, и не чувствуют себя ответственными. Это следует из данных социологического опроса "Левада-Центра".

68% респондентов заявили, что "совершенно не могут" повлиять на то, что происходит в стране. Еще 21% опрошенных признали, что в их силах исправить что-то в России "в незначительной мере". Всего лишь 5% россиян осознают, что они в состоянии влиять на текущие дела в стране.

В это же время большинство россиян (60%) совершенно не чувствуют ответственность за происходящее в государстве. Почти четверть респондентов (24%) "в незначительной мере" признают личную ответственность за дела страны.

При этом 91% граждан заявили об ответственности за свою семью, а 89% опрошенных выразили уверенность в том, что они могут оказать прямое влияние на то, что в ней происходит.

0  0
14.11.2017 14:27
- гость -

Дети в полицейской форме поют о своем желании идти на убой в последний бой-умереть по приказу дяди вовы. – Дядя вова мы с тобой.
На подпевке депутатша Госдумы Анна Кувычко.
Это уже даже не КНДР – это обычная психиатрия.
Кто там говорит о школьниках Навального?

0  0
14.11.2017 14:42
- гость -

14:23

Лиwada-центр, всем известный амеронаймит/'; Ну-ну. Очень интересно.

0  0
14.11.2017 14:50
гость

ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ, СЕЧИН МИЛЛЕР ..

0  0
14.11.2017 14:55
- гость -

Вот и договорились Путин с Эрдоганом о чем-то ...

0  0
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