Фото: vk.com/barneos22
Сообщение о том, что трое водителей пассажирского автобуса вынуждены жить в своем транспортном средстве прямо на трассе под Алейском, вызвало большой резонанс — неравнодушные люди бросились на помощь мужчинам.
Как проинформировали в паблике Barnaul 22, десятки неравнодушных жителей края устремились к попавшим в тяжелую ситуацию водителям. "Кто-то передал посылки с родными и знакомыми, кто-то лично доехал и вручил все в руки мужчинам. На сегодняшний день у заложников ситуации имеется все необходимое. Несмотря на свое тяжелое положение, мужчины больше всего беспокоятся о пассажирах своего рейса и интересуются, как те добрались", — отмечается в сообщении.
Напомним, трое мужчин почти неделю провели в автобусе после страшного ДТП с четырьмя погибшими.
Авария произошла ранним утром 8 ноября на 106-м километре трассы А-322 в результате столкновения автомобилей Toyota, Renault и пассажирского автобуса. В результате случившегося погибли четыре человека, которые находились в салоне Toyota. Все они были военнослужащими.
После случившегося водители автобуса вынуждены прозябать на трассе, не имея возможности уехать в Казахстан, где они проживают.
Разбирательство в обстоятельствах самого ДТП продолжается.
Комментарии
народ МОЛОДЦЫЫЫЫ!!!!!!!
У нас в крае люди такие...отзывчивые и добрые)
Наш народ не оставит в беде!
Сибиряки не Москвичи
молодцы
А специалисты Военной прокуратуры не народ ? Где этот раздел проходит ? Почему у нас такие чиновники ? Ведь в обыденной жизни они нормальные люди, в большинстве. И через 20 лет они будут КАК ВСЕ стоять в очереди в Регистратуру !!!
Конечно, жители края молодцы. Но сколько проезжали мимо автобуса, пока женщина не написала в паблик Барнаул 22.
Одной девочке маленькой помощь нужна http://nashinovosti.tv/?p=41241-ссылка на сюжет
4 дитей!!где они корм то им достают!на что живут !элементарно ребенку памперсы купить господи....бедные дети
Как и год назад, вспоминая историю с опрокинувшейся фурой возле нового моста, неравнодушные граждане оказались куда эффективнее и полезнее, чем администрация и все экстренные службы, бросить людей на морозе в разбитом автобусе, это овации!! аплодирую стоя!
4 дитей!!где они корм то им достают
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корм? может быть еду.. хотя
если рожают в нищете то да.. корм