Фото: vk.com/barneos22

Сообщение о том, что трое водителей пассажирского автобуса вынуждены жить в своем транспортном средстве прямо на трассе под Алейском, вызвало большой резонанс — неравнодушные люди бросились на помощь мужчинам.

Как проинформировали в паблике Barnaul 22, десятки неравнодушных жителей края устремились к попавшим в тяжелую ситуацию водителям. "Кто-то передал посылки с родными и знакомыми, кто-то лично доехал и вручил все в руки мужчинам. На сегодняшний день у заложников ситуации имеется все необходимое. Несмотря на свое тяжелое положение, мужчины больше всего беспокоятся о пассажирах своего рейса и интересуются, как те добрались", — отмечается в сообщении.

Напомним, трое мужчин почти неделю провели в автобусе после страшного ДТП с четырьмя погибшими.

Авария произошла ранним утром 8 ноября на 106-м километре трассы А-322 в результате столкновения автомобилей Toyota, Renault и пассажирского автобуса. В результате случившегося погибли четыре человека, которые находились в салоне Toyota. Все они были военнослужащими.

После случившегося водители автобуса вынуждены прозябать на трассе, не имея возможности уехать в Казахстан, где они проживают.

Разбирательство в обстоятельствах самого ДТП продолжается.