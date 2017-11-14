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Полиция Рубцовска задержала подозреваемого в серии грабежей — злоумышленник нападал на пенсионерок по пятницам.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на протяжении трех недель мужчина в вечернее время перед началом выходных совершал нападения на пожилых женщин и отбирал у них сумки.

В прошлую пятницу был совершен очередной грабеж. "Подозреваемому не удалось скрыться, и вскоре он был задержан экипажем патрульно-постовой службы. Как выяснилось, неработающий житель города 1996 года рождения причастен к совершению четырех грабежей, а также нескольких краж. В качестве вещественного доказательства сотрудники полиции изъяли у него похищенное имущество", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент подозреваемый арестован.