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Серийный грабитель в Рубцовске нападал на пенсионерок по пятницам

, ИА "Амител"
Злоумышленник совершал преступления на протяжении нескольких недель

Фото: gk170.ru

Полиция Рубцовска задержала подозреваемого в серии грабежей — злоумышленник нападал на пенсионерок по пятницам.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, на протяжении трех недель мужчина в вечернее время перед началом выходных совершал нападения на пожилых женщин и отбирал у них сумки.

В прошлую пятницу был совершен очередной грабеж. "Подозреваемому не удалось скрыться, и вскоре он был задержан экипажем патрульно-постовой службы. Как выяснилось, неработающий житель города 1996 года рождения причастен к совершению четырех грабежей, а также нескольких краж. В качестве вещественного доказательства сотрудники полиции изъяли у него похищенное имущество", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент подозреваемый арестован.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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