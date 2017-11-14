Россияне, которым не удается добиться выплаты алиментов, смогут получать пособие по потере кормильца от государства. Такая норма предусмотрена поправками в Гражданский процессуальный кодекс и закон "Об исполнительном производстве", которые комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет рекомендовать к принятию в первом чтении 14 ноября.

Как пишут "Известия", нововведение касается ситуации, когда поиски неплательщика не принесли результатов в течение года. Решение о его признании безвестно отсутствующим на основании материалов приставов будет принимать суд.

Эксперты полагают, что нововведение защитит интересы детей, один из родителей которых уклоняется от выплаты алиментов.

Так, в обязанности приставов будет входить письменное уведомление получателя алиментов о невозможности установить местонахождение должника через год безрезультатных поисков. Пока органы розыска не обязаны уведомлять заявителей о ходе розыскных и исполнительных мероприятий.

Также за розыском неплательщика больше не нужно будет обращаться в полицию, чтобы через суд реализовать свое право на пенсию по потере кормильца.

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