фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Снег, засыпавший Барнаул на прошлой неделе, окончательно утвердил свои права в краевой столице и теперь уже не покинет город до весны.

Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялась по улицам регионального центра и запечатлела, как Барнаул вступил в период "белой оккупации".