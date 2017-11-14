фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снег, засыпавший Барнаул на прошлой неделе, окончательно утвердил свои права в краевой столице и теперь уже не покинет город до весны.
Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялась по улицам регионального центра и запечатлела, как Барнаул вступил в период "белой оккупации".
Комментарии
вот это захват......!
Дак вродеж весь вывезли ?
Вооо-от они! 160000 тонн снега!
В самом первом предложении уже ложное утверждение заключено. Враньё и в заголовке, ни одного сугроба пока что нет, слишком уж ничтожное количество снега выпало.
Да вообще новость афигенная, супер остросюжетная , суперНОВОСТЬ! Супер НИАЧЕМ!
Время всеобщего тотального вранья!!!!!Главное,чтобы НАПИСАНО было))))